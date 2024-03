Vannacci a Vicenza, la piazza si mobilita

Associazioni, centri sociali sfilano per le vie del centro per gridare il loro dissenso alla presenza del generale Vannacci in città.

Partiti da piazza Castello, l'arrivo era previsto in piazza Matteotti ma i manifestanti hanno provato a raggiungere il teatro Astra dove era prevista la presentazione del libro di Vannacci. Due attivisti sono saliti a bordo di un canotto nascosto sulla sponda del Retrone e hanno attraversato il fiume. Risalito l'argine hanno acceso due fumogeni srotolando uno striscione.