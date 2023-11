Vaccinazione anti Covid e richiamo nuovo Mrna

L’azienda Ulss7 Pedemontana è impegnata nella lotta contro il COVID-19 e nella promozione della salute della comunità. L'azienda rimarca ai cittadini l'importanza della vaccinazione gratuita per alcune categorie di persone a rischio e del nuovo vaccino di richiamo annuale con formulazione mRNA, aggiornato alla variante XBB.1.5.

Le categorie a cui è raccomandata la vaccinazione gratuita comprendono:

Persone di età pari o superiore a 60 anni

Donne in qualsiasi trimestre della gravidanza o nel periodo "post partum," comprese le donne in allattamento

Operatori sanitari e socio-sanitari

Familiari, conviventi e caregiver di persone con gravi fragilità

L’azienda Ulss7 Pedemontana sottolinea l'importanza del rispetto delle buone pratiche vaccinali. In particolare, si raccomanda di non assumere farmaci, soprattutto antipiretici, in assenza di sintomi, né integratori o prodotti omeopatici prima e dopo la vaccinazione, poiché non esistono evidenze scientifiche della loro efficacia preventiva e potrebbero ridurre la risposta al vaccino

La vaccinazione anti Covid-19 può essere effettuata anche presso alcune Farmacie del territorio Azienda Ulss 7 che potrete individuare al seguente link: https://www.aulss7.veneto.it/Covid-19