Vaccinazione anti Covid, prenotate 55mila terze dosi in una settimana: Biason testimonial

«Il numero di nuovi casi continua a salire, così come i ricoveri nei nostri ospedali. Dobbiamo essere rapidi a sottoporre al richiamo il maggior numero di persone possibile se voglio arrestare questa nuova ondata, prima che si rendano necessarie restrizioni più rigorose, che nel periodo delle festività peserebbero ancora di più sui cittadini». Queste le parole del direttore generale dell'Ulss 7 Carlo Bramezza che stamane ha spiegato come l'Azienda che rappresenta solo questa settimana ha creato oltre 40.000 nuovi posti per la somministrazione della terza dose, che sono stati rapidamente occupati: ad oggi restano circa 23.500 disponibilità fino al 28 febbraio 2022, delle quali comunque circa 12.000 entro il 31 dicembre.

Non solo, l'Ulss 7 Pedemontana ha coinvolto nella campagna vaccinale anche un proprio utente che in fatto di velocità vanta una lunga esperienza: il bassanese Miki Biasion, due volte campione del mondo di rally

«Chiederemo ancora una volta - continua il direttore generale Bramezza - ai medici andati in pensione di darci una mano presso i CVP, così come alle associazioni di volontariato. A questo riguardo voglio cogliere questa occasione per ringraziare la Croce Rossa di Bassano del Grappa, nella persona del suo presidente Elena Alberton, per il prezioso servizio svolto all'interno del Centro Vaccinale. Non dobbiamo lasciare niente di intentato per velocizzare la campagna».

Per sostenere lo sforzo richiesto, l’Ulss 7 Pedemontana ha già messo a punto un piano per potenziare l’attività dei Centri di Vaccinazione di Popolazione. Più in dettaglio, a partire dalla prossima settimana presso i CVP di Bassano e Schio saranno raddoppiati i turni, tornando ad un’attività 7 giorni su 7 su tutta la giornata (con orario 8.30-13.15 e 13.45-18.30).

Per il CVP di Asiago, infine, dal 4 dicembre saranno raddoppiate le sedute: sempre di sabato ma più solo al mattino, bensì per tutta la giornata con orario 8.30-13.30 e 14.00-17.30.

Fino ad oggi, in ULSS 7 Pedemontana sono state somministrate oltre 23.000 terze dosi. Per il richiamo, la copertura è arrivata al 35,7% tra gli over 80, all’11% tra i settantenni e al 10,2% tra i 60-69enni.

Iniziano però a essere significativi anche i numeri tra i quarantenni e i cinquantenni, pari rispettivamente a 1.367 e 2.126 somministrazioni (rispettivamente il 2,6% e 3,5% del totale).