Vaccinazione anti Covid, posti esauriti per sabato: si replica prima di Natale e a gennaio

L’Ulss 8 Berica accelera la campagna di vaccinazione anti-Covid, di pari passo con una crescente attenzione da parte dei cittadini: per l’open day in programma il 16 dicembre i posti disponibili risultano già esauriti, ma al fine di soddisfare tutte le richieste l’Azienda socio-sanitaria ha già programmato altre due giornate di apertura straordinaria, sabato 23 dicembre con orario continuato dalle 8.00 alle 14.00 e sabato 13 gennaio dalle 8.00 alle 16.00. In entrambe le date le vaccinazioni saranno eseguite presso il poliambulatorio del chiostro dell’ospedale San Bortolo con accesso libero. Per chi lo desidera è tuttavia possibile prenotare la vaccinazione in una determinata fascia oraria al link: https://vaccinicovid.regione.veneto.it/ulss8.

Le due giornate naturalmente si aggiungono alla normale programmazione delle sedute, presso i centri vaccinali di tutto il territorio, per le quali l’accesso è invece su prenotazione, secondo il calendario disponibile sul sito Internet dell’ULSS 8 Berica. Il richiamo del vaccino anti-Covid è stato aperto a tutte le fasce di popolazione sopra i 12 anni e che il vaccino utilizzato adotta la nuova formulazione aggiornata che offre una maggiore efficacia e un'adeguata risposta alle varianti emergenti del virus.

«La campagna di vaccinazione ha visto una forte accelerazione nell’ultimo periodo - sottolinea la dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica - e questo ora ci impone un ulteriore sforzo organizzativo per soddisfare il più rapidamente possibile tutte le richieste, ma ormai siamo una macchina ben rodata, tanto è vero che immediatamente abbiamo attivato due ulteriori open day. Invito tutta la popolazione a cogliere questa opportunità fondamentale di prevenzione, tanto più che come stiamo vedendo il virus ha ripreso a circolare in misura significativa: oggi però abbiamo tutti gli strumenti per gestirlo, il primo dei quali è appunto la vaccinazione».