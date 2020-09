Uomini e donne, Paolo "scarica" Gemma e viene accusato di falsità

Volano stracci nel salottino Mediaset di Uomini e donne. Al centro della scena Paolo, il vicentino entrato nel programma per conoscere Gemma Galgani. Quello che sembrava essere l'inizio di una frequentazione importante tra i due sembra invece aver subito brusco stop. Dopo aver scoperto la fitta corrispondenza tra la "sua" dama e il cavaliere Biagio, il vicentino ha un confronto con la Galgani dove dichiara di non apprezzare questa doppia frequentazione.

A seguito della puntata Paolo prende le distanze e durante la settimana si limita a risponde ai messaggi di Gemma ma non alle sue chiamate chiedendo inoltre alla redazione di non vederla; atteggiamento che porta la donna a sfogarsi con la redazione: "Gli fa comodo così mi sbologna...mi sono presa un'altra tramvata", dichiara la Galgani.

Una volta rientrata in puntata Gemma scopre che Paolo non è rimasto a guardare ma è uscito con Maria, una "nonna young" con il quale ha passato una serata molto piacevole. La dama del Trono over non accetta di buon grado la cosa ma la vera doccia fredda arriva con Armando che racconta di essersi trovato a condividere i camerini con il vicentino e di averlo sentito parlare al telefono con qualcuno al quale ha riferito: "Non ti preoccupare, sto fino a novembre-dicembre, raggiungo la visibilità e poi apriamo il sito". Frasi che mettono in discussione la posizione di Paolo: sta recitando? È sceso in studio con secondi fini?

Paolo si difende dicendo che era al telefono con il figlio ma di non aver mai parlato di visibilità. Gemma rimane impietrita difronte a tale ricostruzione e si trova in difficoltà quando Maria le chiede se intende procede la frequentazione con Paolo.

Il vicentino, dopo aver attaccato Gemma per questo suo atteggiamento così "teatrale" dichiara: "Io sono molto più reale di te, tu trai conclusioni, ogni volta che ti faccio una battuta sei sulle tue, devo sempre stare attento a quello che dico" ma alla domanda di Maria sul cosa intenda fare il corteggiatore lascia a Gemma la scelta che, scossa dall'accaduto, si prende del tempo per riflettere e accetta di ballare con Paolo.