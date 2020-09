Uomini e donne, un vicentino alla corte di Gemma: tra baci "umidi" e "massaggi"

Capelli lunghi, occhi scuri, fisico atletico. Ha "debuttato" nel salottino Mediaset "Uomini e donne" da qualche settimana e subito si è distinto nel parterre del trono over. Il sessantaduenne vicentino, impegnato nel mondo delle concessionarie d'auto, si è presentato a Gemma Galgani, dama storica del programma, meglio conosciuta (tra le altre) per la sua frequentazione con il "Gabbiano George".

I due si sono scambiati il numero e hanno iniziato a conoscersi ma subito è emersa una diversità di atteggiamento. "Lo sento un po' moscetto, si è afflosciato come il souffle", ha dichiarato la Galgani nelle puntante andate in onda nei giorni scorsi. Dichiarazioni che hanno trovato la pronta risposta del vicentino cha ha cercato di spiegare, nuovamente, quanto sia più una questione di atteggiamento: "Siamo completamente opposti". E se Gemma si aspettava un invito a cena, il corteggiatore veneto ha spiegato come si trovi ancora un po' impacciato: "Non conosco la città, non saprei nemmeno dove portarti", ha sottolineato. Aldilà di questi "dettagli" Gemma ha sottolineato come sia attratta da Paolo, cosa ricambiata dal vicentino che si è detto pronto a baciarla anche subito... Ma senza mascherina.

Bacio che è arrivato nell'incontro successivo come raccontato dalla Galgani. Se da un lato Gemma, con l'entusiasmo di una ragazzina, ha parlato di un "bacio umido" con Paolo e di un "approccio fisico" (qualcosa simile ad un massaggio per alla schiena), lui un po' ha minimizzatto sottolineano come si trattasse in realtà di un bacio a stampo.

La padrona di casa, Maria De Filippi, ha cercato di far riflettere la Galgani sul fatto che forse lei si sta andando un po' troppo di corsa quando Paolo invece si mostra un pochino più cauto ma la dama si è detta incapace di frenare il suo modo di essere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E mentre la frequentazione tra i due prosegue, si è insinuato un altro corteggiatore: Biagio. Napoletano, cinquantatrenne vestito di tutto punto, si è fatto avanti con la redazione e senza troppi giri di parole ha chiesto di avere il numero di Gemma per poterla conoscere. La dama ha accettato, con il benestare (iniziale) di Paolo che è sembrato cambiare idea quando ha notato che tra i due ci sia uno scambio fitto di messaggi. Come evolvera la situazione?