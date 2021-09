Nessun ritorno di fiamma, Tara mette la parola fine:"Della persona di anni fa non c'è più nulla"

Non era mai stata così categorica come nelle scorse ore. Del rapporto tra l'ex tronista e la corteggiatrice vicentina sembra rimanere solo un lontano ricordo

Non si sbilancia troppo ma rispondendo ad alcune domande dei followers, l'influencer vicentina Tara Gabrieletto sembra aver messo la parola fine al rapporto con l'ex marito Cristian Gallella. Dopo la separazione, segnalazioni e indiscrezioni lasciavano pensare ad un ritorno tra i due ma stando alle parole dell'ex corteggiatrice, oggi pare davvero impossibile.

Nessuna speranza

Alla domanda "É realmente finita tra te e Cri?" lei risponde: "Sì. Della persona conosciuta anni fa ad oggi non c'è più nulla". E ancora: "Come hai fatto ad andare a vanti dopo la separazione...?" Tara dichiara: "Potrei scrivere un libro guarda...diaciamo così...quando arrivi a provare talmente tanta delusione beh...tutto il resto arriva da solo...". Ferita, delusa, ha trovato la forza di guardare oltre dai suoi cani, due dei quali (Pablo e Isla) le erano stati regalati proprio dal suo ex: "Senza di me non avrebbero futuro e io non sono una persona che oggi c'è e domani boh...Mi sono presa la responsabilità di prendermene cura nel migliore dei modi e così sarà". Chiaro riferirmento alla gestione "condivisa" con l'ex nel post separazione che a quanto pare ora è naufragata.

Il futuro

Tara ha però voglia di guardare oltre e a chi le chiede se sia pronta ad aprirsi all'amore lei risponde "Io sono serena...e sono aperta a tutto..Non è che esco di casa con questo pensiero ecco, io mi vivo le giornate e se deve arrivare, arriva...quando non si cerca dicono arrivi da solo...". E relativamente al suo passato dichiara di essersi fidata delle persone sbagliata, di essersi annullata e giustificata troppo, di aver fatto la crocerossina per chi poi non selo meritava e di essere stata forse troppo altruista.

Uomini e donne

E sulla sua esperienza a Uomini e donne dice che non vedrebbe un futuro nel dating show: "Ho già dato e ad oggi voglio una persona che la pensi come me...pulita, sincera, che metta la sua famiglia prima di tutto e di tutti...potrei andare avanti fino a domani, ma mi fermo a questi".