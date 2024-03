Un fondo straordinario per aiutare i commercianti che hanno subìto furti e vandalismi

Con un fondo di 15mila euro l’amministrazione erogherà dei contributi alle attività economiche che hanno subito danni per atti vandalici e furti realizzati dal primo gennaio a oggi. Si va da un massimo di 300 euro per i commercianti privi di assicurazione al 60% della quota di franchigia, per un importo fino a 500 euro, per chi ha la copertura assicurativa. Lo ha reso noto il Comune di Vicenza dopo l'incontro di mercoledì mattina tra il sindaco Giacomo Possami, l’assessore allo sviluppo economico Cristina Balbi e Nicola Piccolo, presidente di Confcommercio Vicenza.

«Con questa misura straordinaria l’amministrazione comunale vuole stare al fianco dei negozianti che hanno subìto danni o vandalismi alle vetrine nei primi mesi dell’anno – spiega il sindaco Giacomo Possamai -. Vuole essere un segnale forte, nato anche su spinta di Confcommercio Vicenza, per dare un messaggio ai commercianti ed essere loro d’aiuto in questo periodo. Chi ha un’attività, in centro storico e nei quartieri, svolge infatti una fondamentale funzione sociale di presenza e presidio del territorio».

Potranno fare domanda di contributo le attività economiche che abbiano subito e denunciato danni causati da episodi vandalici connessi a furti tentati o perpetrati dal primo gennaio a oggi, giorno dell’adozione del provvedimento. Ai commercianti privi di assicurazione verrà riconosciuto un contributo massimo di 300 euro per le spese, sostenute, documentate e quietanzate, di ripristino dei danni. Alle attività dotate di copertura assicurativa per il 60% della quota di franchigia potrà essere assegnato un contributo fino al massimo di 500 euro. Il fondo viene finanziato dai rimborsi assicurativi riscossi dall’amministrazione per sinistri avvenuti negli anni passati su immobili o manufatti comunali, che si sono rivelati maggiori rispetto alle reali necessità di ripristino dei danni subiti.