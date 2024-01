Ultimi giorni per "Caravaggio, Van Dyck, Sassolino": ha attratto quasi 50.000 visitatori

Sono quasi 50mila i visitatori dell'evento espositivo "Caravaggio, Van Dyck, Sassolino" che sarà visitabile in Basilica Palladiana fino a domenica 4 febbraio. Nell'ultimo fine settimana, sabato 27 e domenica 28 gennaio, gli ingressi in Basilica sono stati quasi 5.500 (5.444), comprensivi anche degli spettatori dei due eventi in programma sabato - il concerto con l'orchestra del Teatro La Fenice e la conferenza "Cronos e Bios: la nuova concezione del tempo nelle scienze della vita" -, e dei partecipanti al laboratorio per bambini di domenica. Inoltre il concerto, trasmesso in diretta su tva, è stato seguito da quasi 55.000 persone.

I dati arrivano dal Comune di Vicenza: superate le presenze degli ultimi tre fine settimana che hanno registrato un aumento costante: il 6 e 7 gennaio i visitatori erano stati 4.716, il 13 e 14 gennaio 5.285, il 20 e 21 gennaio 5.722. Ad oggi i visitatori di città e provincia, a cui l'amministrazione comunale ha voluto riservare l'ingresso gratuito, sono stati 35.646 pari al 73%, i visitatori residenti fuori provincia sono stati 13.203 pari al 27%.

Oltre al picco di visitatori registrato Basilica Palladiana (7.945 accessi), al Teatro Olimpico sono stati staccati 1.055 biglietti, e al Museo civico di Palazzo Chiericati, dove è allestita l'esposizione "Opere di Mario Mirko Vucetich. La donazione Breganze" e dove si è svolta la conferenza "Declinazioni artistiche" per il Giorno della Memoria, gli ingressi complessivi sono stati 488. Buono il numero di presenze domenica 28 gennaio, in concomitanza con la domenica ecologica nelle due sedi che per l'occasione erano ad ingresso gratuito: il Museo Naturalistico Archeologico (129 presenze) ha ospitato la conferenza "Gli Egizi a tavola. Cibo per il corpo e per lo spirito" e i laboratori per bambini tra archeologia e natura che si sono tenuti anche alle Gallerie di Palazzo Thiene (284 presenze).