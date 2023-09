Rossano - Marostica, attiva una nuova linea autobus per gli studenti

Il nuovo anno scolastico si aprirà con un'importante novità per gli studenti dei comuni dell'area Pedemontana: SVT attiverà infatti la nuova linea extraurbana scolastica E45, con capolinea a Rossano e Marostica, che consentirà un collegamento diretto con Rosà, Tezze, Cartigliano e Nove. Infatti il percorso della nuova linea collega lungo la direttrice Est-Ovest i Comuni della pedemontana a sud di Bassano, dunque con un itinerario prima non previsto e con un notevole risparmio di tempo per gli utenti che devono spostarsi tra questi Comuni, per i quali in precedenza era necessario prendere la linea E46 fino a Bassano e da qui la E47-E44 per Nove (o viceversa).

A beneficiarne saranno in particolare i numerosi studenti del Liceo Artistico De Fabris di Nove, che conta circa 700 iscritti, molti dei quali residenti appunto nei Comuni collegati dalla nuova linea E45 e che dunque in passato dovevano attendere la coincidenza a Bassano: per loro il tempo di percorrenza si dimezzerà perché, se in precedenza per andare a scuola (e tornare a casa dopo le lezioni) era necessaria circa un'ora, ora sarà sufficiente poco più di mezz'ora.

“Con questa linea rispondiamo ad una richiesta che ci era stata posta dai Comuni del territorio e dallo stesso Liceo Artistico De Fabris - spiega il presidente di SVT Simone Vicentini - e conferma l'attenzione dell'Azienda al dialogo con il territorio e la disponibilità a potenziare il servizio anche con nuove linee, laddove ne emerga l'opportunità in termini di itinerario e numero di potenziali utenti. A questo riguardo voglio sottolineare che pur trattandosi di una corsa scolastica, dunque rivolta principalmente agli studenti, ci auguriamo che soprattutto negli orari al di fuori di quelli canonici di andata e ritorno da scuola possa rappresentare un valida soluzione di viaggio anche per le altre categorie di utenti. Sappiamo che è un momento non facile per il trasporto pubblico locale, per effetto degli importanti rincari che ci sono stati e che continuano a subire, ma questo non frena gli investimenti di SVT per il potenziamento e il miglioramento del servizio”.

La nuova linea sarà attiva a partire dal 13 settembre e per l'intera durata dell'anno scolastico, dal lunedì al venerdì (al De Fabris non si tengono lezioni il sabato). Il programma prevede tre corse di andata, di cui la prima con partenza a Rossano Veneto alle 7.15 per fermarsi quindi a Rosà (7.21), Ca' Dolfin (7.22), Sant'Anna di Rosà (7.25), Stroppari (7.30), Tezze sul Brenta (7.34), Cartigliano (7.40), Nove presso l'Istituto De Fabris (7.45) e quindi arrivare all'autostazione di Marostica alle 7.50; le altre due corse di andata da Rossano sono previste alle 13.50 e alle 14.55.