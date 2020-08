Francesca Michielin on tour con "Spazi sonori", il gran finale al Teatro Olimpico

"È un vero onore, e pure un piacere anche personale, ospitare al Teatro Olimpico la giovane artista bassanese che saprà regalare un concerto certamente emozionante", così l'assessore alla Cultura del comune di Vicenza Simona Siotto annuncia la data vicentina del nuovo tour di Francesca Michielin. Il 18 settembre porterà infatti a Vicenza "Spazi Sonori".

Dopo il debutto sold out di Torbole lo scorso 31 luglio, il tour si concluderà proprio nel capoluogo berico. Con due performance dal vivo speciali regalate al pubblico a fine febbraio, lanciando così i primi live in diretta streaming, e un album Feat (Stato di natura), dedicato all’importanza dell’incontro e l’unione di mondi apparentemente diversi - l’unico pubblicato coraggiosamente ad inizio lockdown, Francesca Michielin ha da subito deciso di non fermarsi e si è fatta portavoce della necessità di trovare un modo diverso di far vivere la musica in questi tempi complicati e di distanziamento.

“Ma non ho nessuna intenzione di lasciarvi soli quest’estate, - ha svelato la cantautrice - quindi ho pensato ad alcuni appuntamenti molto speciali e intimi proprio vicino a voi”. E proprio da questa sua voglia di continuare a condividere emozioni, nasce ora Spazi Sonori, questo nuovo esclusivo viaggio musicale estivo, prodotto da Vivo Concerti.

Oltre un’ora di show con un set originale e arrangiamenti inediti, creati appositamente da Francesca attorno alle sonorità dei brani scelti. Sul palco con lei il polistrumentista Francesco Arcuri ed Ernesto Lopez alle percussioni: atmosfere electro-pop ma anche strutture melodiche dal sapore orchestrale, rock urban dalle mille sfaccettature multiculturali, ma anche drumpad e synth, per una scaletta unica che racconta la storia musicale di Francesca, dalle canzoni più famose della sua carriera ai più recenti singoli dell’ultimo album.

La prevendita è attiva da oggi sul sito www.ticketone.it.