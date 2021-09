Beschin sui partigiani: "Si nascondevano per poi dichiararsi eroi", dura la condanna della Cgil

La profanazione delle tombe dei soldati della X MAS, nel Lazio, accende la polemica anche in Veneto. Duro il commento del consigliere comunale di Arzignano Daniele Beschin e del sindaco di San Pietro Mussolino Gabriele Tasso. Affermazioni condannate dalla Cgil vicentina

La Cgil della zona di Arzignano e provinciale condannano le recenti affermazioni del sindaco del Comune di San Pietro Mussolino Gabriele Tasso e del consigliere comunale di maggioranza del Comune di Arzignano Daniele Beschin contro la Resistenza e di offesa dei partigiani che la condussero e contro l’ANPI, l’Associazione che si batte per la memoria e la testimonianza dei valori di quella lotta popolare contro il fascismo ed il nazismo e per affermare la libertà, la democrazia e la giustizia sociale, definita organizzazione che “rappresenta perfettamente anche i mafiosi”.

La polemica si è accesa dopo la pubblicazione a mezzo social di alcune dichiarazioni da parte dei due esponenti della destra veneta a seguito della profanazione delle tombe dei soldati della X MAS, nel Lazio.

"Si tratta di affermazioni gravissime ed inaccettabili - dichiara il sindacato - che vanno respinte da quante e quanti hanno a cuore quei valori che oggi più che mai sono attuali e fondamentali".

La Cgil di Arzignano e provinciale esprimono poi vicinanza e piena solidarietà all’Anpi e invitano tutte le forze democratiche ed antifasciste a partecipare ad iniziative che dovessero essere organizzate per ricordare il vero significato della Resistenza nel nostro paese, per sostenere l’importanza dei valori e delle speranze di quella lotta e per esprimere pieno appoggio all’Anpi ed alla sua azione.