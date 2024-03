Tav, Rfi dice No alla proposta "salva ponte Alto"

I vertici di Rfi hanno rigettato la proposta avanzata da Vi.Abilità, per conto della Provincia di Vicenza per salvare la circolazione sul viadotto di Ponte Alto. La società che si occupa delle infrastrutture ferroviarie e nello specifico sulla realizzazione della Tav, ha giudicato insostenibile il progetto e quindi gli automobilisti dovranno fare i conti con una chiusura totale al traffico per un anno e mezzo (almeno).

Così facendo ci saranno ripercussioni importati sul traffico del capoluogo verso i comuni della prima cintura urbana e dell'Ovest vicentino.