Tangenziale sud, chiusura in notturna dello svincolo per viale degli Scaligeri

Dalle 21 di sabato 1 ottobre alle 6 di domenica 2 verrà chiuso al traffico lo svincolo della tangenziale sud di Vicenza che dalla SR 11 strada Padana verso Verona porta verso viale degli Scaligeri. La chiusura si rende necessaria per consentire l'esecuzione di alcuni lavori di manutenzione ad opera della società Autostrada A4 Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.a. Le deviazioni saranno segnalate in loco. Informazioni sulla situazione viabilistica in città sono disponibili anche sul portale Luceverde Vicenza, il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d'Italia (Aci) e Comune di Vicenza.