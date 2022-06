Svt, entrano in servizio 45 nuovi autobus

Prosegue il rinnovamento del parco mezzi Svt: dopo i 25 nuovi autobus destinati alla rete urbana di Vicenza entrati in servizio nel mese di marzo, è ora la volta di ulteriori 45 autobus destinati in gran parte alla rete di trasporto extraurbana. Questa nuova maxi fornitura è il risultato di un investimento complessivo di oltre 10 milioni di euro, finanziati per 6,8 milioni di euro grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione Veneto e per i rimanenti 2,8 milioni di euro tramite autofinanziamento di SVT.

Più in dettaglio, si tratta di 5 autobus da 18 metri (con 154 posti, di cui 58 a sedere e un posto per disabile motorio), 27 autobus da 12 metri (con 79 posti di cui 28 a sedere e un posto per disabile motorio) e 8 autobus da 12 metri (con 74 posti, di cui 27 a sedere e un posto per disabile motorio) che saranno tutti impiegati per il servizio di trasporto extraurbano. A questi si aggiungono 3 autobus da 12 metri (con 102 posti di cui 21 a sedere e un posto per disabile motorio) destinati alla rete urbana di Bassano del Grappa e ulteriori 2 autobus da 10 metri (con 88 posti di cui 23 a sedere e un posto per disabile motorio) per il servizio urbano che collega le contrade di Recoaro Terme. Di questi, 8 mezzi sono già entrati i servizio, mentre gli altri saranno operativi entro la fine di agosto. Tutti i nuovi autobus sono diesel Euro 6, dunque rispettano le più recenti e rigorose normative sulle emissioni, e sostituiscono altrettanti mezzi diesel Euro 2.