Studenti del Rossi pubblicano uno studio su una rivista Usa

Patricia Prodan e Matteo Neffat, studenti dell'indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie dell'ITIS Rossi di Vicenza, guidati dal professor Renato Bonomi, hanno pubblicato un articolo sulla prestigiosa rivista Journal of Chemical Education, affiliata alla Società Chimica Americana (ACS), con sede a Washington DC, USA.

Il loro studio, intitolato "A Simple and Fast Method for Investigating the Liquid−Vapor Equilibrium of the Water-Acetic Acid System", consiste in un nuovo e pratico approccio per esaminare l'equilibrio liquido-vapore di un miscuglio di due o più sostanze liquide mescolate tra loro. La comprensione e il comportamento di una miscela durante il processo di evaporazione è molto importante sia a livello scientifico sia a livello didattico.

La peculiarità del metodo ideato è la sua semplicità e accessibilità. Non necessitando di macchinari costosi o particolari, esso si presta ad essere utilizzato anche in contesti didattici, aprendo nuove possibilità per l'insegnamento della chimica.

La recente pubblicazione rappresenta la sesta ottenuta dagli studenti dell'ITIS Rossi su riviste scientifiche internazionali. Un risultato eccezionale che testimonia la dedizione alla ricerca e il talento di questi ragazzi, nonché la qualità della formazione offerta dall'istituto vicentino.

Il professor Bonomi, orgoglioso del lavoro svolto dai suoi studenti, ha commentato: "Queste attività e questi successi rappresentano una notevole crescita ed un motivo di vanto per gli studenti, per l’Istituto scolastico e per l’intera società". Il successo e il grande obiettivo raggiunto dimostra il valore della collaborazione tra studenti e docenti e rappresenta un esempio da seguire per tutti gli istituti scolastici.

La pubblicazione sul Journal of Chemical Education ha il potenziale per innovare l'insegnamento della chimica e per stimolare l'interesse di nuovi studenti verso questa disciplina. Il successo di Patricia Prodan, Matteo Neffat e del professor Bonomi è un esempio di come la passione per la scienza e la dedizione allo studio possano portare a risultati straordinari e inaspettati per una scuola secondaria di secondo grado.