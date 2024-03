Azienda dona strumenti tecnici ai Vigili del fuoco

Un’azienda di Sandrigo che produce farmaci, dispositivi medici e cosmesi, ha donato ai Vigili del fuoco di Vicenza del materiale per integrare i propri dispositivi tecnici di soccorso.

Una termocamera, due rilevatori multigas, una strumentazione satellitare per mezzi fuoristrada, questa l’attrezzatura donata dell’azienda Zeta Famaceutici di Sandrigo ai Vigili del fuoco come segno di vicinanza per l’attività svolta sul territorio.

Il comandante, ing. Andrea Gattuso, ha ringraziato a nome dei Vigili del fuoco la delegazione dell’azienda farmaceutica presente, per gli strumenti di diagnosi e ricerca incidentali donati.