Strada ponti di Debba, i cittadini scrivono al sindaco per la riapertura

Troppi disagi alla circolazione, e così i cittadini scrivono a sindaco e consiglieri. Ha già superato quota 500 firme la petizione portata avanti da un comitato di cittadini residenti in Riviera Berica, riunitosi per chiedere un intervento sulla strada ponti di Debba, a causa dei disagi causati dalla chiusura al traffico del ponte storico.

«L’obiettivo di questa petizione – spiega Giuliano Raimondo, promotore dell’iniziativa -, è l’urgente ripristino della viabilità sulla strada ponti di Debba, un’operazione assolutamente necessaria, altrimenti la Riviera Berica si intaserà sempre di più. Fino adesso abbiamo raccolto oltre 500 firme, e in settimana invieremo la prima tranche di firme a sindaco e consiglieri comunali, per conoscenza al prefetto».

Nello specifico, come si può leggere nella missiva, i cittadini premono affinché venga urgentemente ripristinata la viabilità sulla strada tramite la posa in opera di un ponte provvisorio tipo Bailey o simile, al fine di permettere, previa rimozione, la rigenerazione con adeguamento del ponte storico.

La riapertura al traffico, secondo i cittadini, è molto importante per contenere tempi, costi e disagi, nonché l’aumento di polveri sottili causate dalle lunghe code di veicoli in Rivera Berica, nel tratto Debba/Vicenza. Si tratterebbe di una soluzione temporanea, in attesa del restauro del ponte che permetterebbe:

il doppio senso di circolazione per auto e veicoli 'leggeri' con a lato, e parzialmente in sbalzo, una pista pedonale ciclabile in collegamento con la esistente pista ciclabile pedonale Renato Casarotto;

la rimozione o spostamento del traliccio per media tensione che insiste all’inizio di Via Opificio, al fine di agevolare le auto e altri veicoli 'leggeri' che escono dai citati Ponti, per immettersi in via Riviera Berica.

In tale indirizzo, specificano i cittadini, vanno messe in sicurezza strada Casale e strada Pelosa, comprensive di pista ciclabile pedonale.