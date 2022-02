Vaccinazione anti Covid, stop alla prenotazione in farmacia

Non è più possibile prenotare in farmacia la vaccinazione anti-Covid: la Regione Veneto ha infatti fatto decadere la convenzione con le farmacie che prevedeva appunto lo svolgimento di questo servizio, gratuito per l’utente, rivolto in particolare ai cittadini impossibilitati o comunque in difficoltà a utilizzare gli strumenti informatici.

Il servizio era partito il 1 aprile 2021 e da allora fino al 31 dicembre, in soli 9 mesi, sono state oltre 114 mila le prenotazioni raccolte dalle 261 farmacie vicentine aderenti, alle quali vanno aggiunte quelle effettuate in gennaio e a inizio febbraio: «Come farmacisti - sottolinea il dot. Giovanni Battista Scaroni, presidente di Federfarma Vicenza - siamo orgogliosi del contributo che abbiamo dato in questi mesi alla campagna di vaccinazione, non solo svolgendo direttamente le somministrazioni ma anche agevolando l’accesso ai Centri di Vaccinazione di Popolazione, soprattutto nel caso dei cittadini più anziani, ma anche di molti stranieri con difficoltà linguistiche. Abbiamo messo a disposizione della campagna di vaccinazione la nostra presenza capillare sul territorio, il nostro tempo, anche per la gestione degli aspetti amministrativi legati alla prenotazione, e non ultimo il nostro rapporto di fiducia personale con i cittadini. Ora interrompiamo questo servizio per volontà della Regione Veneto, ma ribadiamo la nostra disponibilità ad affiancare anche in futuro il sistema sanitario regionale per tutti quei servizi che possono beneficiare della nostra presenza capillare nel territorio e disponibilità estesa di orario».

I cittadini potranno continuare a effettuare la prenotazione personalmente, utilizzando la piattaforma regionale https://vaccinicovid.regione.veneto.it. Per quanti hanno difficoltà con l’utilizzo della piattaforma online sarà possibile rivolgersi agli Uffici Anagrafe dei Comuni e alle caserme di Carabinieri.

Nelle farmacie prosegue invece regolarmente l’attività di somministrazione delle vaccinazioni, così come l’effettuazione dei tamponi, la maggior parte dei casi è ormai richiesto per motivazioni di tipo sanitario.