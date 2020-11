Spv, ultime verifiche sul tratto Breganze-Bassano: prossima apertura

Con questa terza tratta aperta si potrà percorrere la Superstrada Pedemontana Veneta in entrambe le direzioni, da Malo a Bassano, potendo svincolare sulla A31 all'altezza del casello di Valdastico, in circa 15-20 minuti, rispetto ai 45 odierni in orario di punta