Bar "fuori legge", il Comune avvia procedimento per sospendere la licenza

È stato avviato il procedimento di sospensione temporanea dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande ad un locale di contra’ Pescherie Vecchie.

Si tratta di un’attività posta in essere dall’ufficio pubblici esercizi e polizia amministrativa del Comune a seguito dell’ordinanza del questore e di una serie di gravi e ripetute violazioni della legge commesse dal gestore del locale e accertate dalle forze dell’ordine da inizio 2022, sia sul fronte della normativa anti Covid, sia rispetto all'ordine pubblico, compreso il tentativo reiterato di impedire l'accesso alle forze dell'ordine durante i controlli.

“Grazie alla sinergia con polizia e carabinieri – dichiarano il sindaco Francesco Rucco e l'assessore alle attività produttive Silvio Giovine – prosegue l’azione sanzionatoria nei confronti di chi si ostina a non rispettare la legge provocando episodi di degrado e pericolo per la pubblica incolumità. Gli ultimi episodi avvenuti, tra cui una rissa tra una trentina di persone, il rifiuto di far entrare i poliziotti nel locale e la protezione offerta nei confronti di soggetti in fuga dai relativi controlli, denotano la volontà di non collaborare con le istituzioni preposte alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica oltre che una condotta non conforme sia ai doveri professionali in quanto imprenditore sia alle norme sociali come cittadino”.