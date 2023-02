Severina Chiurato taglia il traguardo dei 110: auguri "Nonna Fina"

Classe 1913 oggi, sabato 4 febbraio, ha tagliato il traguardo dei 110. Ebbene sì, Severina Chiurato, conosciuta anche come "nonna Fina", grazie all'account Tik tok che le gestiscono i nipoti e che conta più di 30mila followers, è la donna più anziana del Veneto. "Go delle nipoti che le me vole tanto ben...le me tratta come na bambola", dichiara Severina in un video pubblicato su Tik Tok alla vigilia del suo centounesimo compleanno.

Per l'occasione, "Nonna Fina" ha indossato il vestito delle feste e ha atteso l'arrivo del sindaco che l'ha raggiunta nella sua casa (del figlio Paolo in realtà) di Lerino di Torri di Quartesolo per portarle gli auguri dell'Amministrazione comunale.

Nata a Grumolo delle Abbadesse, Severina vive a Lerino da parecchio tempo. Nonostante qualche acciacco non ha perso il sorriso e il suo entusiamo per la vita.

Oltre agli auguri del sindaco e del presidente della regione Veneto, Severina è stata travolta dall'affetto virtuale che le è arrivato attraverso i social.