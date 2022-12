Secondo lotto Tav, parla il sindaco: "Risolte le criticità in zona fiera e stazione Svt"

“Pur nella complessità del progetto e dell’opera abbiamo cercato, per quanto possibile, di intervenire su problematiche concrete che necessitavano di un’attenzione particolare da parte dell’amministrazione”. Queste le parole del sindaco Francesco Rucco in riferimento al progetto AC/AV che nella sua fase definitiva aveva fatto emergere problematiche che avrebbero avuto una ricaduta su servizi pubblici e sulla realizzazione del progetto stesso.

In queste settimane, infatti, i tecnici comunali e quelli di IricavDue per conto di Rfi, hanno sviscerato le osservazioni e prescrizioni ribadite dall’amministrazione comunale in relazione al progetto definitivo del 2° lotto, apportandovi notevoli migliorie. “Per quanto riguarda la zona fiera – precisa il sindaco Francesco Rucco che oggi ha presentato con il vicesindaco Matteo Celebron alla giunta gli accordi raggiunti – sulla base delle richieste dell’amministrazione comunale, IricavDue ha sviluppato una nuova soluzione progettuale che prevede lo spostamento di un sottovia, l’eliminazione di un’area tecnica di cantiere e, soprattutto, una rimodulazione del progetto che consentirà di riorganizzare la viabilità nel quartiere fieristico, soprattutto durante la fase di cantiere di viale degli Scaligeri, quando la zona dovrà sopportare anche il traffico da e per l’autostrada. È stata inoltre aumentata di quasi il doppio la disponibilità di sosta, garantendo così in futuro una vera e propria area di interscambio alle porte della città”.

Il secondo risultato raggiunto dall’amministrazione riguarda l’area della stazione delle corriere: “Insieme alla Provincia e a Svt – prosegue il sindaco – abbiamo concordato con IricavDue una nuova soluzione progettuale che, grazie anche all’acquisizione di aree provinciali da parte del consorzio, consentirà di ricostruire la pensilina più a ridosso della stazione e di predisporre aree sosta a servizio della stazione in modo più funzionale al trasporto pubblico locale, sia durante i lavori, sia per quanto riguarda la sistemazione definitiva. L’attuale conformazione rischiava di compromette il servizio di trasporto pubblico locale”.

“Contestualmente – conclude il sindaco – stiamo verificando le altre osservazione con l’obiettivo di migliorare il progetto e soprattutto sostenere le modifiche richieste da cittadini e attività produttive con l’obiettivo, nel limite di quanto compete a questa amministrazione, di migliorare l’opera e limare i disagi che, inevitabilmente, un intervento di questa portata porta con sé”.