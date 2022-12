La Cgil in sciopero contro la manovra di bilancio

Mercoledì 14 dicembre 2022 a Vicenza è previsto lo sciopero indetto a livello nazionale dalla Cgil, per protestare contro la manovra di bilancio. Il corteo vicentino partirà alle 9 dall'esedra su viale Roma e arriva in piazza Matteotti dove ci sarà il comizio sindacale.

«L’inflazione costerà ai lavoratori e alle lavoratrici uno/due mesi di stipendio – le parole del segretario generale della Cgil vicentina, Giampaolo Zanni -. La manovra di bilancio non dà nessuna risposta all’emergenza salariale. La conferma della riduzione del cuneo fiscale è assolutamente insufficiente rispetto alla perdita netta di salario di centinaia di migliaia di cittadini della nostra Regione. Poco o nulla dunque per il mondo del lavoro, per i professionisti con un reddito da 85.000 euro l’anno, invece, un risparmio – grazie alla Flat Tax al 15% - di 9.600 euro l’anno. Il Governo ha fatto marcia indietro anche sulla rivalutazione degli assegni previdenziali, decidendo di sottrarre ai pensionati 3,5 miliardi nel 2023 e addirittura 17 miliardi nel prossimo triennio. Hanno messo tali e tanti paletti a Opzione donna che, ormai, l’hanno di fatto abolita. Per tutti gli altri resta la Legge Fornero. Nulla contro il lavoro precario, anzi, si re-introducono i voucher. Si tagliano risorse a sanità e scuola, che pagano pesantemente il prezzo dell’inflazione, non si stanziano le risorse per i rinnovi contrattuali pubblici e per il trasporto pubblico. E come se non bastasse, lotta contro i poveri con l’abolizione del Reddito di Cittadinanza, che colpirà decine di migliaia di famiglie venete già in grande difficoltà. Gli unici a guadagnarci, con la legge di stabilità che il Governo Meloni ha presentato, sono gli evasori, ai quali sono state condonate le cartelle esattoriali, è stato aumentato a 5.000 euro il tetto del contante, è stata offerta la possibilità di rifiutare il pagamento con la moneta elettronica sotto i 60 euro».