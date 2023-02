"Lite tra Madame e Anna Oxa dietro le quinte", cosa sappiamo davvero

Lite tra due cantanti dietro le quinte del teatro Ariston di Sanremo: questa la voce che circola sui social mentre in diretta tv su Rai1 va in onda la terza serata del Festival. Cosa sta succedendo?

L'indiscrezione è stata lanciata da Deianira Marzano con delle storie Instagram: "Dietro le quinte una concorrente ha lanciato un bicchiere d'acqua in faccia ad un altro big" ha scritto. E ancora le iniziali dei nomi delle presunte persone coinvolte, "A. e M.". Immediate le ipotesi su chi potessero riferirsi le lettere indicate, come Anna Oxa e Madame. A stretto giro, la smentita: "Madame e la Oxa non si sono mai viste. Lei rispetta molto l’artista, ma non la conosce e non ha mai avuto il piacere di incontrarla. Nel Fantasanremo di Madame la Oxa è il suo capitano", nota dell'ufficio stampa di Madame.

La smentita della Rai

Dopo le parole dell'ufficio stampa della cantautrice vicentina arriva anche la secca smentita della Rai attraverso il responsabile della comunicazione Dante Fabiani, che ha comunicato in sala stampa: "Non esiste questa fantomatica rissa tra la Oxa e Madame. Anna Oxa è nel camerino, ora sta con Coletta e chiede di rettificare questa fake che sta girando. Non è assolutamente vera".

Lo staff di Anna Oxa: "Ennesimo tentativo di diffamazione"

Anna Oxa - che in questi giorni a Sanremo non rilascia interviste - ha smentito attraverso il suo staff: "Non distraetevi per il televoto. Ennesimo tentativo di diffamazione da parte di alcune redazioni nei confronti della signora Oxa. Presenti le forze dell'ordine che sono anche loro senza parole".