Sanremo 2024, l'atto finale: ultima esibizione per Sangiovanni

Stasera, sabato 10 febbraio, va in onda la quinta serata del Festival di Sanremo, a partire dalle 20:45 su Rai 1. Si esibiranno tutti i 30 Big e voterà solo il pubblico attraverso il Televoto. I risultati si sommeranno ai voti delle serate precedenti e verrà mostrata la classifica generale. A quel punto si azzera tutto e le tre giurie - Sala Stampa, Radio e Televoto - voteranno solo tra i primi 5 classificati, che si riesibiranno, per decretare il vincitore. Verranno assegnati anche il premio della critica Mia Martini, il premio della stampa Lucio Dalla, il premio Sergio Bardotti per il miglior testo e il premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale, assegnato dai maestri dell'orchestra.

I 30 Big in gara si esibiranno e a giudicarli sarà il Televoto. I primi 5 classificati verranno rivotati, a partire da zero, da tutte e tre le giurie (Sala Stampa, Radio e Televoto). Sangiovanni sarà tra gli ultimi 5 cantanti ad esibirsi.

Renga e Nek

BigMama

Gazzelle

Dargen D'Amico

Il Volo

Loredana Bertè

Negramaro

Mahmood

Santi Francesi

Diodato

Fiorella Mannoia

Alessandra Amoroso

Alfa

Irama

Ghali

Annalisa

Angelina Mango

Geolier

Emma

Il Tre

Ricchi e Poveri

The Kolors

Maninni

La Sad

Mr Rain

Fred De Palma

Sangiovanni

Clara

Bunkr44

Rose Villain