Sanremo 2024, Sangiovanni sceglie Aitana per la serata duetti

Quarta serata di Festival e come da tradizione, spazio alle cover. Per l'occasione Sangiovanni (in gara con Finiscimi) ha invitato a duettare con lui la popstar spagnola Aitana, con la quale ha già cantato Mariposas, remix in lingua spagnola di Farfalle, brano con il quale vicentino debuttò al Festival due anni fa.

Sangiovanni sarà il primo ad esibirsi. Votano Giuria della Stampa, Giuria delle Radio e Televoto, e a fine serata verrà svelata la Top 5.

I duetti in ordine di esibizione