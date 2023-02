Sanremo 2023, Madame canta De Andrè

È partito il conto alla rovescia per il Festival di Sanremo (in onda da martedì 7 a sabato 11 febbraio). Nonostante l'alone creatosi attorno a Madame, dopo essere finita nel libro degli indagati per l'inchiesta legata alle finte vaccinazioni Covid, il direttore artistico Amadeus non ha mai messo in dubbio la partecipazione dell'artista vicentina.

Ecco che a pochi giorni dall'inizio della kermesse, emergono nuovi dettagli. Nello specifico, nella serata duetti, Madame porterà al teatro dell'Ariston la celebre “Via del Campo” di Fabrizio De André, insieme al rapper Izi. Una canzone che entra nei caruggi genovesi,teatro negli anni '60 di amori mercenari, illeciti commerci e poesia, che ispirarono molti brani di successo di Faber.

Madame partecipa a Sanremo con il brano "Il bene nel male" (scritto da Madame e composto da Bias, Brail e Madame). L'artista vicenina è la più giovane vincitrice della Targa Tenco per il miglior album d'esordio e per la miglior canzone Voce, singolo che ha vinto anche il Premio Lunezia e il Premio Bardotti entrambi per il miglior testo.