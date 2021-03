Sanremo 2021, Madame si veste "di specchi" e porta sul palco dell'Ariston la sua "Voce"

L'esordio di Madame su un palco importante come quello dell'Ariston non è certo passato inosservato. La giovane cantautrice vicentina per l'occasione ha indossato un completo (giacca e pantalone) argentato e ai tacchi ha preferito i piedi nudi, così come è stato in passato per Anna Ova, Marina Rei o Karima, pupilla di Burt Bacharach.

La 19enne vicentina ha debuttato al Festival di Sanremo con Voce, una canzone che lei stessa ha definito: "intrigante, intrigata e liberatoria, quasi un orgasmo".

Melodia che è stata ripresa in un tweet anche dal Cardinal Ravasi:

Madame a Sanremo 2021 con 'Voce': testo

Mi ricordo di te

Ricordo i mille giri sulle giostre su di te

Ho fatto un’altra canzone

Mi ricorda chi sono

Ho messo un altro rossetto sopra il labbro superiore

Negli occhi delle serrande si stenderanno e io sparirò

L’ultimo soffio di fiato e sarà la voce ad essere l’unica cosa più viva di me

Voglio che viva a cent’anni da me

Fumo per sbarazzarmi di lei

Ma torna da me

Dove sei finita amore

Come non ci sei più

E ti dico che mi manchi

Se vuoi ti dico cosa mi manca

Adesso che non ci sono più

Adesso che ridono di me

Adesso che non ci sei più

Il video