Sangiovanni pronto per Sanremo, il mega tatuaggio lancia il suo nuovo album

È partito il conto alla rovescia che accompagnerà Sangiovanni al ritorno sul palco dell'Ariston. Due anni dopo il debutto, il giovane cantante vicentino torna in gara con "Finiscimi", un brano dedicato alla sua ex Giulia Stabile, conosciuta all'interno del talent show Amici di Maria De Filippi, vero e proprio trampolino di lancio per il giovane artista di Grumolo delle Abbadesse. E cosa dice il testo? Ci sarebbero alcune frasi sibilline, che alcuni utenti su Twitter (o X) hanno interpretato come un'ammissione di colpe, forse ci potrebbe essere un tradimento di mezzo. "Fammi sentire quanto sono pessimo, quanto ti ho mancato di rispetto non dicendoti la verità".

È un Sangiovanni sicuramente cambiato quello che si ripresenta a Sanremo e nelle ultime ore si è concesso ad alcune domande dei followers che gli hanno scritto nel noto box domande di Instagram. "Perché sei cambiato?" gli scrivono e lui risponde: "Perché è normale farlo". In queste ultime settimane il cantante ha spesso parlato di questo cambiamento che sta attraversando e di cui si ricorderà per sempre grazie anche al grande tatuaggio che si è fatto sulla schiena con la scritta Privacy, che ha condiviso anche sui social sottolineando che è vero e non frutto di un fotomontaggio.

"Prendi le critiche e fanne tesoro. Nessuno vuole il tuo male ricordalo" gli scrive un fan. Ma Sangiovanni non è d'accordo: "Io invece credo che ci siano sempre più persone a volere il male in generale perché forse hanno il male dentro e non hanno una valvola di sfogo, un obiettivo, una via di fuga. I social media sono un contesto utile e positivo per tante cose il problema sono le persone che li popolano e le regole che non esistono (purtroppo). Tutti sono pronti a giudicare - ha scritto Sangiovanni - puntare il dito, offendere, tanto alla fine dietro uno schermo non pensi che quelle cose tocchino gli altri, che dall'altra parte a volte ci sono delle persone fragili a cui sentire certe cose fa soffrire profondamente. E soprattutto non ti può succedere niente, ognuno ha la libertà di dire e fare quello che vuole e se fosse così anche nel mondo reale immagina cosa succederebbe".

A chi poi gli chiede 'come stai?' risponde che è carico per Sanremo "per questo cambiamento che sto vivendo, per questo nuovo viaggio. Mi sento tranquillo mentalmente ma a volte il mio corpo risponde diversamente e non è al top. È comunque una domanda complessa e preferisco dare tutto me stesso sul palco che qui".