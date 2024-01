Sangiovanni torna a Sanremo con "Finiscimi": "un invito al coraggio di cambiare, di crescere"

Dopo un periodo di silenzio Sangiovanni torna al teatro Ariston di Sanremo con Finiscimi, festival che sarà per lui l'occasione per rinascere dopo un periodo buio. Il cantante vicentino in un'intervista rilasciata ad Ansa rivela di aver vissuto un momento difficile, in cui si è sentito perso, vuoto dentro, un momento di solitudine e tristezza che ha vissuto allontanandosi da tutto e prendendosi del tempo per se stesso.

"Il brano che porto significa tanto per me. Mi fa bene cantare questo pezzo, lo sento come un'esigenza - ha raccontato Sangio per poi spiegare se si tratta o meno di una canzone autobiografica (e quindi su Giulia Stabile) come in tanti hanno ipotizzato -Finiscimi non parla di me nello specifico, ma è un invito al coraggio di cambiare, di crescere. A gestire la sofferenza, perché anche il dolore può andar bene se puoi ancora sentire qualcosa. Finiscimi pur di vivere qualcosa di intenso".

"Mi mancavano i miei amici, stavo trascurando quello che sono, avevo bisogno di tornare a una certa normalità - ha detto Sangio -. Avevo bisogno di tornare a vivere come vivevo prima pur sapendo che non lo sarà più e così sono sparito per un po': mi sono preso del tempo per dedicarmi alla mia vita vera e non a quella sui social". Queste le parole del cantante vicentino.

"Ho voglia di vivere cose belle della vita, i miei 21 anni non corrispondono a quelli che dovrebbero essere, mi sento abbastanza adulto" - ribadisce Sangio, fresco di rottura con Giulia Stabile, la ballerina conosciuta nella scuola di Amici, e poi spiega perché è sparito dai radar nell'ultimo periodo: " Mi sentivo svuotato, mi sembrava di non aver più nulla da dire perché non avevo vissuto. Mi sono sentito indifferente a ciò che mi succedeva intorno ma sono riuscito a uscirne".

Sangiovanni torna dunque al festival della canzone italiana due anni dopo il suo debutto che gli era valsa la quinta posizione.