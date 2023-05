Nuovo feat per Sangiovanni, fuori "La fine del mondo" con Mr Rain

Venerdì 12 maggio uscirà in radio e su tutti i digital store il singolo La fine del mondo, il nuovo singolo di Mr. Rain che per la prima volta viene affiancato da Sangiovanni: la coppia di cantautori ha scritto questo brano a quattro mani insieme a Lorenzo Vizzini. Da oggi, venerdì 5 maggio, è disponibile il presave al link: https://wct.live/app/37374/mr-rain-la-fine-del-mondo-feat-sangiovanni.

Ieri sera in occasione della seconda data milanese del tour tutto sold out di Mr. Rain, i due hanno presentato a sorpresa sul palco del Fabrique il singolo. Arrangiato dallo stesso Mr.Rain con Bias e Lgnd, è una canzone pop, uk garage e cinematic che sono le sonorità classiche di Mr. Rain, con pianoforti, archi e percussioni che parla di una storia d’amore tossica così come racconta lo stesso Mr. Rain: “La canzone parla di un amore a tratti tossico e impossibile, quello che ti fa sentire invincibile, quello che ti fa soffrire, ma anche quello di cui non puoi fare a meno. Ho proposto la canzone a Sangiovanni perché mi piace molto come artista, mi sembrava una delle persone più adatte per questa canzone, sia per il tipo di voce, sia per il suo immaginario. Il brano gli è piaciuto subito e ci siamo trovati in studio per finire la canzone, è stato un processo molto veloce e spontaneo”.

"Sono molto felice di aver collaborato con Mattia - ha dichiarato Sangiovanni - è una persona oltre che un artista molto sensibile. Porta sul palco la sua vita e condivido questo modo di vivere la musica: cercare leggerezza e per farlo bisogna scavare in profondità. L’obiettivo è quello di comunicare sensazioni profonde con leggerezza”.

Non è il primo feat per Sangiovanni. In passato aveva infatti giù duettato con l'amica Madame e di recente con Gianni Morandi nella versione 2.0 del celebre brano Fatti Mandare dalla Mamma.

Sangiovanni in soli due anni ha ottenuto oltre cinquecento milioni di streaming, quarantuno certificazioni tra platino e oro, tra cui l’album d’esordio “Cadere Volare” (Sugar) e oltre centomila presenze ai live da maggio a ottobre 2022. Accanto al successo in Italia, il progetto è esploso anche in Svizzera e in Spagna, dove la sua “Mariposas” in featuring con la popstar latina Aitana ha conquistato il Premio Odeón per la “Migliore canzone internazionale”, ha ottenuto il quarto disco di platino e il numero uno in radio. Sangiovanni è attualmente impegnato nella scrittura delle nuove canzoni in un percorso di crescita, stimoli ed ulteriori ambizioni che lo porteranno nel 2023 a tornare con nuova musica.