Sangiovanni costretto allo stop: rimandata l'uscita dell'album e il concerto

Reduce dall'esperienza sanremese chiusa con il penultimo posto in classifica con "Finiscimi", Sangiovanni annuncia di doversi fermare: "A volte bisogna avere il coraggio di fermarsi - dichiara il cantante di Grumolo delle Abbadesse - e sono qui per condividere con voi che ho deciso di farlo. L’uscita del mio album ‘privacy’ e il concerto al forum di Assago del 5/10 sono rimandati".

Non si tratta di un addio alla musica: "Non sto mollando - spiega - credo tanto nella mia musica e in questo progetto ma allo stesso tempo non ho le energie fisiche e mentali in questo momento per portarlo avanti. Non ve lo meritate voi, e non se lo merita il mio team (che per altro ringrazio per la vicinanza). Voglio stare bene per condurre al meglio la musica vista come ‘lavoro’. continuerò a scrivere e a stare in studio perché fa parte del mio benessere e nel mentre inizierò a dedicare il tempo a me stesso per migliorare questa condizione. so che mi aiuterà e che tornerò presto, anche più forte di prima".

Già durante il pre festival Sangiovanni aveva dichiarato di non stare bene e aveva lanciato dei messaggi: "Invito gli adulti a chiedersi perché noi giovani stiamo così, perché non credo che lo facciano in tanti", aveva dichiarato in un'intervista a cuore aperto dove sottolineava come stesse attraversando un periodo di grande fragilità emotiva e oggi, ha deciso di affrontare quanto sta vivendo perchè incapace di fingere di stare bene: "Inizierò a dedicare il tempo a me stesso per migliorare questa condizione - sottolinea nel post condiviso sui social - so che mi aiuterà e che tornerò presto, anche più forte di prima".