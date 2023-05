Run4hope, la staffetta veneta torna in piazza Matteotti per portare il suo messaggio solidale

Alle 11 di domenica 14 maggio i testimoni delle staffette regionali sincrone della terza edizione della Run4Hope Massigen, il giro d’Italia podistico solidale, concluderanno i rispettivi percorsi nelle piazze di numerose città italiane che ospitano i banchetti dell’Azalea della ricerca di AIRC.

La staffetta veneta (partita da Vicenza, sede della onlus promotrice, lo scorso sei maggio in contemporanea con le altre partenze regionali) approderà in piazza Matteotti a Vicenza per portare il suo messaggio di solidarietà nel contesto di un’edizione speciale della CorriXVicenza, aperta a camminatori e runners, in collaborazione con le WIR - Women In Run beriche, che dalle 10:00 percorrerà le strade del centro cittadino, toccando i punti in cui sarà presente AIRC con i banchetti dell’Azalea della RIcerca (ritrovo ore 9:30) in Piazza Matteotti. Il testimone arriverà da Camisano Vicentino grazie ai tesserati di Aurora Run e GS Alpini Vicenza. Nella giornata di sabato il testimone partirà da Este per raggiungere Camisano Vicentino grazie all’Atletica Bastia, al Gruppo Podistico Pro Castegnero e all’Atletica Vicentina Run. Durante la settimana il testimone è transitato per Verona, Bassano del Grappa, Feltre, Belluno, Treviso, Jesolo, Venezia, Padova e Rovigo.

A Roma la staffetta conclusiva partirà da piazza del Popolo per arrivare in piazza San Pietro ed essere accolta durante la recita dell’Angelus dalla voce di Papa Francesco.

Per tutto il mese di maggio sarà comunque possibile partecipare individualmente in modalità “virtual singoli”. Previste anche le “virtual di gruppo” (sempre per tutto maggio) tramite un allenamento autogestito. Iscrizioni ancora aperte sul sito www.run4hope.it

L'entusiasmo di migliaia di podisti sparsi in ogni luogo della penisola ha consentito di far viaggiare i venti testimoni della speranza, regione per regione e provincia per provincia, a partire dallo scorso sabato 6 maggio quando in mattinata ha preso il via la terza Run4hope. Impegnate 400 associazioni sportive, 41 reparti tra Esercito italiano, Marina Militare ed Aeronautica Militare, i dipendenti di alcune primarie aziende come Alstom e Curium Pharma e centinaia di individualisti in modalità virtual, così come gruppi spontanei con le virtual di gruppo.

Si stima che i vari testimoni andranno a percorrere complessivamente oltre 6.000 km toccando quasi tutte le province italiane. I partecipanti si sono impegnati, in parallelo alla corsa, a effettuare anche donazioni a sostegno della tematica individuata nel 2023, che la onlus promotrice devolverà interamente alla Fondazione AIRC, garantendo la copertura degli oneri organizzativi mediante i propri partner.