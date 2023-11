Voragine in contrà Porta Nova, ripristinato il cedimento

Ripristinato il cedimento in contrà Porta Nova e dalle 13 di oggi, mercoledì 22 novembre, è stata riaperta la strada. L'esito delle verifiche compiute martedì da Viacqua all'interno del cedimento che, dal pomeriggio di lunedì 20 novembre, ha interessato il tratto di contra’ Porta Nova tra via Bonollo e contra’ Mure della Rocchetta, è risultato migliore di quanto preventivato dai tecnici. Le procedure completate nel pomeriggio di martedì hanno permesso di imprimere una rapida accelerazione al ripristino della strada che è stata riaperta.

«Le ispezioni si sono svolte in tempi molto rapidi – spiega l’assessore ai lavori pubblici e alla mobilità Cristiano Spiller - e gli esiti hanno consentito di procedere subito con il ripristino. Esprimiamo quindi soddisfazione per la veloce risoluzione dell’intervento e ringraziamo i tecnici di Viacqua e Amcps, che si sono occupati del ripristino stradale, per il lavoro svolto che ha consentito la riapertura di un tratto importante per la viabilità cittadina».

Già martedì il personale di Viacqua ha ripristinato tre allacci alla rete fognaria, di cui due legati agli scarichi pluviali, e uno alla rete di acquedotto, danneggiati dal cedimento. Era già stata constata inoltre l’integrità della rete fognaria e confermata la presenza di una perdita nella rete idrica che insieme ad una serie di concause legate alla conformazione del terreno e anche la presenza di sottoservizi e infrastrutture ha portato al cedimento.