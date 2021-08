Riufiuto selvaggio, il Comune pronto a raddoppiare le sanzioni

Nuovi controlli sono stati eseguiti ieri nella zona di viale Cricoli dove una persona è stata sanzionata con una multa da 225 euro per aver conferito nel cassonetto del “secco” (indifferenziato) rifiuti che potevano essere differenziati.

Ulteriori specifici controlli sono stati svolti in varie zone della città attraverso le auto civetta: la visione dei filmati registrati dalle telecamere ha evidenziato altri due conferimenti scorretti con abbandono di sacchi della spazzatura fuori dai cassonetti dell'isola ecologica di strada Sant'Antonino: i responsabili sono stati individuati e sanzionati con 300 euro ciascuno.

Indagini sono infine in corso per individuare i responsabili dell'abbandono di un divano e di pezzi di mobilio sul marciapiede di via Palestro.

A fronte di questo ennesimo gesto di inciviltà l'assessore all'ambiente Simona Siotto ha annunciato che l'amministrazione sta valutando la possibilità di raddoppiare le sanzioni.