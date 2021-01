Veneto in area gialla, i musei riaprono i battenti: "Doppia apertura settimanale"

Il Veneto torna in area gialla e per i musei significa riapertura.

"Grazie alle disposizioni del Dpcm del 14 gennaio 2021 che consente l’apertura durante la settimana, ad esclusione del week-end, per le regioni in fascia gialla – dichiara l’assessore alla Cultura Simona Siotto - abbiamo deciso di riaprire per far respirare la bellezza del patrimonio storico artistico di Vicenza, monumenti rimasti chiusi da novembre 2020".

"Una particolare attenzione - continua - è stata rivolta ai costi di gestione dei nostri spazi museali consapevoli che, in un momento in cui siamo ancora costretti a modificare i nostri comportamenti a tutela della salute di tutti, non vedranno grandi affluenze. Per questo abbiamo pensato di garantire una prima apertura per due giorni la settimana per poi aumentare gradualmente le opportunità di visita”.