Terremoto Turchia, azienda tessile vicentina lancia una raccolta fondi

“La Turchia sta vivendo una delle peggiori catastrofi umanitarie della sua storia e per questa causa stiamo impiegando tutte le nostre energie in una raccolta fondi da destinarsi alla città di Kahramanmaras”. Con questo messaggio Denis Altolini, proprietario dell’azienda tessile DNS Agency, di Creazzo, ha appena lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per acquistare generi di prima necessità, tende di primo soccorso e prefabbricati.

“Serve urgentemente dare un tetto alle persone che hanno perso la propria casa, molte volte i loro cari e la loro sicurezza - spiega Altolini - Questo sarà in parte possibile tramite l’invio della raccolta fondi ai nostri contatti diretti sul posto. Vogliamo inoltre contribuire alla realizzazione, in un’area messa a disposizione dall’azienda con la quale collaboriamo, di un campo di accoglienza di oltre 2.000 “container house” per le famiglie che non hanno più un’abitazione.

"Stringiamo da più di 15 anni rapporti di partnership, di stima, fiducia e affetto con grandi aziende turche site in molte città coinvolte nel sisma. Ci sentiamo direttamente chiamati in causa per cercare di portare più contributi possibili, molte delle persone che conosciamo e che lavorano nelle aziende che rappresentiamo, sono in estrema difficoltà e stanno vivendo la loro tragedia sotto gli occhi del mondo”. Conclude Altolini.