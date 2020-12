Punto Covid Fiera, circa mille tamponi al giorno: il bilancio dopo un mese di attività

Il sindaco di Vicenza Francesco Rucco ed il direttore generale dell'Ulss 8 Berica Giovanni Pavesi hanno fatto il punto, lunedì mattina, sull'attività del centro Covid allestito da circa un mese nel padiglione ovest della fiera di Vicenza.

I dati principali parlano di un'attività iniziata lo scorso 9 novembre e in 28 giorni sono stati effettuati 27.180 tamponi di cui 16.512 rapidi (positivi per il 7,3% dei casi) e i rimanenti 10.668 molecolari.

Come volume di attività, il dato minimo giornaliero è pari a 650 tamponi, quello massimo è stato di 2000 mentre il numero medio è circa 970 al giorno.

Il direttore Pavesi ha sentitamente ringraziato il sindaco per aver avuto l'idea di creare questo punto in fiera, e lo stesso ente per aver partecipato direttamente con gli allestimenti.

"Il sistema sanitario dell'Ulss 8 a Vicenza fino a questo momento sta reggendo bene – ha dichiarato il sindaco Francesco Rucco – e sto ricevendo attestati di riconoscenza e soddisfazione da parte dei cittadini anche a livello personale, visto che ho provato di persona questo centro. Abbiamo creato una corsia preferenziale per le forze dell'ordine in modo da non bloccare la loro attività. I numeri sono davvero importanti e sono un esempio di efficienza per cui sono io che ringrazio l'ente Fiera e tutti gli operatori sanitari dell'Ulss, a nome della città e di tutti quei territori della provincia che hanno avuto bisogno di questo servizio e ne hanno apprezzato il grande funzionamento".