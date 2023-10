Cimitero rimesso a nuovo grazie ai "Custodi del decoro”

L’area del cimitero maranese pulita e rinnovata grazie all'impegno del gruppo di volontari dei “Custodi del decoro”, che nelle scorse settimane si è preso cura della rigenerazione del cimitero.

Una decina di volontari, infatti, in diverse giornate di lavoro ha ritinteggiato diverse pareti e i bagni, dove sono state risistemate porte e finestre, e ha ridipinto la cappella cimiteriale. I lavori sono stati svolti come sempre in collaborazione con il Comune, che ha fornito i materiali e gli attrezzi necessari.

È oltre un anno che i “Custodi del decoro” sono attivi come volontari sul territorio maranese: un gruppo di una quindicina di persone pensionate, tra i 60 e i 70 anni, che in questi mesi si è occupato della cura del paese attraverso diverse iniziative.

“Tra le altre cose, dedicando al paese almeno un giorno alla settimana del nostro tempo libero, quest’anno abbiamo pitturato la scuola dell’infanzia ‘Castello colorato’, a Santa Lucia, e ci siamo impegnati in diverse operazioni di giardinaggio in aree pubbliche”, spiega il responsabile del gruppo, Francesco Silvestri. “Tra le prossime iniziative previste c’è l’abbellimento della rotatoria in ingresso al Comune, arrivando da Thiene, e la rigenerazione degli addobbi natalizi, come i pupazzi di neve e gli alberi di legno”.

Le attività dei “Custodi del decoro” si svolgono sempre in dialogo con il Comune, per affiancarsi alle attività di cura del paese già programmate dall’amministrazione comunale. “L’esperienza del gruppo procede positivamente - commenta il sindaco, Marco Guzzonato -, e a tutti i volontari va il sentito ringraziamento da parte del Comune per il grande impegno e senso civico che sostiene il loro operato, in piccoli e grandi interventi che sono fondamentali per la cura del nostro territorio e per stimolare la partecipazione delle persone alla gestione degli spazi e dei beni comuni”.

Il gruppo di volontari è aperto a tutti; per unirsi alle attività dei “Custodi del decoro” si può chiamare il coordinatore e Consigliere comunale Francesco Silvestri al numero 346.3870436.