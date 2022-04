Poste Italiane, arriva l'App che avvisa quando è il proprio turno 

Anche negli uffici postali vicentini è possibile ritirare il ticket per la prenotazione direttamente dal cellulare ed essere avvisati dall’App “Ufficio Postale” quando è il momento di andare allo sportello. La richiesta del ticket è molto semplice e può essere effettuata da tutti i clienti di Poste Italiane da qualche giorno anche per gli Uffici Postali di Caldogno, Dueville, Trissino, Zanè, San Giuseppe di Cassola, Alte di Montecchio, Isola Vicentina, Cavazzale, Rossano, Santorso, Torri di Quartesolo, Torri d’Arcugnano, Spin, Creazzo, Bassano 1 e Arzignano 1, Altavilla e nei principali uffici postali di Vicenza città.

Nell’App “Ufficio Postale” è sufficiente individuare la sede di interesse, cliccare su “prenota ticket” e poi sul tasto “mettiti in fila”. Verrà automaticamente generato un numero di chiamata che comprende l’indicazione dei clienti in attesa in quel momento e dell’ultimo numero chiamato Sarà l’App ad indicare al cliente il momento in cui avvicinarsi ed entrare nell’Ufficio Postale, nel pieno rispetto delle norme sanitarie del momento.