Nuovi agenti di Polizia locale in città: presenza maggiore nei quartieri

Nuovi agenti di Polizia locale, investimenti in edilizia popolare, riattivazione delle energie della città, diminuzione dei senza fissa dimora, sono alcuni dei primi risultati dei primi sei mesi di mandato dell'amministrazione comunale.

Il sindaco Giacomo Possamai ha chiuso l'anno delineando i macrotemi trattati fino ad ora e annunciando gli impegni futuri dell'Amministrazione comunale a sei mesi dall'insiediamento, dopo che nei giorni scorsi ciascun assessore ha fatto il punto sulle attività connesse a ciascuna delega.

Il sindaco ha presentato i sei nuovi agenti che integrano l'organico della polizia locale: «Sono sei i nuovi agenti della polizia locale che sono già in servizio e ai quali si aggiungeranno altre nuove forze da febbraio: Ornella, Simona, Francesco Roberto, Christian, Rocco e Francesco. La loro presenza ci consente di portare a compimento quei progetti che avevamo annunciato, tra questi far in modo che la Polizia locale sia sempre più presente nei quartieri a seguito della richiesta dei cittadini e dei commercianti. Questo progetto è già stato avviato in via sperimentale ma con nuovi agenti riusciremo ad essere ancora più presenti e capillari».

Il sindaco ha poi proseguito: «Il nostro mandato amministrativo ha preso il via con l'impegno concreto messo in campo per attuare le proposte annunciate. Tra le iniziative già realizzate sottolineo, oltre alle assunzioni della polizia locale, come detto, la progressiva riduzione delle rette degli asili nido, tema per noi centrale. Per quanto riguarda l'aspetto sociale ricordo la diminuzione ad un terzo delle presenze in strada dei senza fissa dimora, 30 in meno quindi, parte dei quali accolti all'albergo cittadino, grazie al lavoro sinergico di servizi sociali, polizia locale, unità di strada. Poi 2 milioni di euro investiti nell'edilizia popolare ci daranno l'opportunità di mettere mano su tanti appartamenti non utilizzati perché necessitano di manutenzione. Non è facile avere delle somme disponibili, di questi tempi, ma siamo riusciti a farlo recuperandoli da ogni capitolo di bilancio».