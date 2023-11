Polizia locale del Veneto, al Comando di Vicenza il maggior numero di onorificenze

Appartiene al Comando di Vicenza il gruppo più nutrito di personale della polizia locale del Veneto a cui il presidente della Regione Luca Zaia ha riconosciuto onorificenze per meriti speciali per l’attività svolta nel 2022. Si tratta di 17 figure, di cui 7 donne e 10 uomini, tutte premiate nella categoria riservata a “Chi con sprezzo del pericolo abbia impedito o contrastato il verificarsi di azioni criminose” «Apprendiamo con soddisfazione – commenta il sindaco Giacomo Possamai - che il nostro Comando si è distinto per aver messo a segno azioni che la Regione premia perché particolarmente meritorie nei confronti della cittadinanza. È un onore poter contare su donne e uomini non solo qualificati, ma anche motivati, che ogni giorno vigilano con competenza e dedizione sulla nostra città».

Il personale della polizia locale di Vicenza è stato premiato dalla Regione del Veneto per tre diversi interventi messi a segno nel corso del 2022.

Un primo gruppo di premiati comprende il commissario Guido Guglielmi, i vice commissari Alessandro De Franciscis e Stefania Dalla Valle, gli assistenti Antonio Galia, Anna Menin e Paola Clavello, gli agenti scelti Massimiliano Mazzeo e Roberto Medolago. A ciascuno l’onorificenza per meriti speciali è stata attribuita con questa motivazione: “Dimostrando abnegazione, spiccate capacità professionali, acume investigativo e alto senso del dovere, nei mesi di settembre e ottobre 2022, operando in perfetta sinergia con i colleghi, metteva in atto una brillante operazione finalizzata a contrastare azioni criminose di spaccio e di detenzione di sostanze stupefacenti nel centro di Vicenza. Al termine di meticolose indagini venivano assicurati alla Giustizia 2 giovani noti alle Forze dell’Ordine, dediti ad abituale attività di spaccio, e posti sotto sequestro ingenti quantitativi di stupefacenti e coltelli”.

Le onorificenze attribuite al gruppo composto dal vicecommissario Roberto Zocca, l’assistente Cristina Mantovani e gli agenti scelti Sergio De Pretto, Andrea Boaria e Nicolas Suella si riferiscono invece a un intervento su strada dell’1 settembre 2022, quando “dimostrando alto senso del dovere e sprezzo del pericolo, notando la folle velocità di un veicolo che percorreva le vie del centro e che in un attraversamento pedonale quasi investiva un pedone, unitamente alla pattuglia in servizio si poneva all’inseguimento, riuscendo a bloccare il veicolo. Il conducente fermato, violento ed aggressivo, risultava poi positivo ai test di sostanze stupefacenti e bloccato dopo una serrata colluttazione, veniva sedato dal personale medico e successivamente arrestato e denunciato”.

Infine, il vicecommissario Roberto Zocca (premiato anche per la seconda azione), gli assistenti Roberta Libratti e Stefano Rusconi, l’agente scelto Massimiliano Mazzeo (premiato anche per la prima azione) e gli agenti Pierandrea Giorato ed Elena Brugnolo si sono distinti perché “dimostrando abnegazione, spiccate capacità professionali e alto senso del dovere traevano in arresto un soggetto che con violenza si era scagliato senza motivo dapprima sui presenti di un hotel e poi sugli stessi agenti intervenuti che riuscivano a bloccarlo e successivamente assicurarlo nelle mani della giustizia”.