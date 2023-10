"Polenta e bacalà" in vendita per sostenere iniziative solidali

Polenta e bacalà saranno in vendita per sostenere iniziative solidali sabato 7 e domenica 8 ottobre in piazza Biade, viale Roma e nel piazzale della chiesa di Anconetta. In questa quarta edizione della manifestazione l’amministrazione comunale ha stabilito che la somma raccolta sarà destinata all’associazione Donna Chiama Donna a favore delle donne vittime di violenza.

L’iniziativa – promossa dalla Pro Loco Postumia in collaborazione con il Comune di Vicenza e con il Gruppo Alpini Anconetta – è stata presentata oggi in sala Stucchi dall’assessore alle politiche sociali e da Roberto Cattaneo della Pro Loco Postumia. Il tipico piatto vicentino sarà in vendita in piazza Biade sabato 7 e domenica 8 ottobre dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19; nell’esedra di viale Roma sabato 7 dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19; nel piazzale della chiesa di Anconetta sabato mattina e pomeriggio.