Pnrr scuola, 170 posti in più negli asili nido con 9 milioni di euro di investimento

Grazie ai fondi Pnrr ottenuti dall’amministrazione comunale, nei prossimi mesi saranno messi a terra interventi per 12 milioni di euro. Verranno realizzati due nuovi asili nido in via Turra e a San Lazzaro. Saranno, invece, riqualificati gli spazi della Piarda e dell’attuale ex scuola Fogazzaro in Riviera Berica che continuerà, comunque, ad ospitare le associazioni del quartiere e la biblioteca. In altri edifici scolastici si interverrà per rendere gli ambienti più confortevoli con lavori di miglioramento energetico.

Ad illustrare i dettagli questa mattina nella sala degli Stucchi di Palazzo Trissino sono stati il sindaco, il vicesindaco con delega ai lavori pubblici e l’assessore all’istruzione ed edilizia scolastica.

“Secondo quanto indicato dalla piattaforma Regis per il monitoraggio di avanzamento degli interventi del Pnrr a livello nazionale Vicenza è la prima città capoluogo del Veneto come numero di progetti finanziati, pari a 76, e la prima del Nord Italia – ha spiegato il sindaco –. Un dato importante che dimostra la capacità progettuale del Comune: i 76 progetti, tutti ammessi e finanziati, nei prossimi mesi vedranno il via alle gare e la successiva aggiudicazione dei lavori. I settori coinvolti dagli interventi sono tanti, tra cui la scuola: grazie agli interventi andiamo a rispondere alle famiglie che sono in lista d’attesa negli asili nido, andando ad aumentare, fino a 170 in più, i posti disponibili, e a riqualificare 12 edifici scolastici rendendoli più sostenibili”.

“Grazie ai fondi che abbiamo ottenuto come amministrazione comunale dal Pnrr riusciamo a dare una risposta concreta alle famiglie – ha precisato il vicesindaco con delega ai lavori pubblici –: non solo aumentando i posti disponibili negli asili nido, ma anche rendendo più sicuri ed efficienti dal punto di vista energetico gli ambienti scolastici. Molto abbiamo fatto in questi anni e molto c’è ancora da fare perché le strutture sono davvero tante. Riuscire a mettere a terra questi interventi è l’ennesima conferma dell’attenzione dell’amministrazione comunale al tema delle scuole”.

“Grandissima soddisfazione, in particolare per gli asili nido – ha dichiarato l’assessore all’istruzione ed edilizia scolastica –: quattro sogni che diventano realtà grazie a quattro progetti bellissimi. Una risposta importante ai quartieri cittadini dove le richieste sono tante e che prima erano costrette a rivolgersi ad altre strutture. A questi progetti si aggiungono una dozzina di interventi per rendere gli ambienti scolastici più confortevoli e che coinvolgeranno non solo le strutture che ospitano scuole dell’infanzia ma anche scuole primarie e secondarie di primo grado a beneficio di studenti ed insegnanti”.

170 posti in più negli asili nido cittadini

Grazie agli interventi, che per gli asili nido sono quantificati in 9 milioni di euro, sarà possibile ottenere 170 posti in più così suddivisi: Turra (60) e Piarda (50), ex scuola Fogazzaro in viale Riviera Berica (60).

Un nuovo asilo nido, per 60 bambini, arriverà in via Turra. La struttura verrà costruita nell’attuale area scoperta posta sul retro della scuola primaria. L’attuale edificio sarà utilizzato per ospitare la scuola d’infanzia San Francesco.

Per quanto riguarda il nido San Lazzaro, nell’attuale area scoperta di via Corelli, che ospita il centro 0-6 (scuola dell’infanzia e asilo nido), verrà realizzato un nuovo e più grande edificio adibito a nido per 60 bambini. Una volta aperta la struttura, gli spazi del nido attuale saranno destinati alla scuola dell’infanzia, aumentando, così, la disponibilità di posti per bambini dai 3 ai 6 anni.

Per quanto riguarda l’asilo nido Piarda, saranno ristrutturati gli spazi a piano terra, ora non utilizzati; questo permetterà di portare il numero di bambini da 70 a 120. L’edificio viene sottoposto anche ad un intervento di adeguamento sismico e riqualificazione energetica.

L’edificio dell’ex scuola Fogazzaro in viale Riviera Berica, che attualmente ospita associazioni e una biblioteca, sarà ristrutturato per poter inserire al piano terra un asilo nido per circa 60 bambini e spostare al primo piano la biblioteca. L'edificio verrà sottoposto ad un intervento di adeguamento sismico.

In 12 edifici a mbienti più sicuri ed efficienti con intervent i per la riduzione dei consumi energetici e il miglioramento della sicurezza

In 12 strutture scolastiche, con un investimento di 3 milioni di euro, saranno eseguiti interventi per migliorare ilconsumo energetico e la sicurezza. Saranno sostituiti serramenti, luci e centrali termiche.

La scuola dell’infanzia Palladio verrà interessata da lavori di miglioramento sismico.

Nella scuola primaria Da Feltre, in contra’ Burci, lo spazio attualmente occupato dalla palestra verrà riqualificato e destinato alla mensa.

Si punta sulla riqualificazione energetica anche nelle scuole secondarie Mainardi, dove verranno sostituiti gli infissi e installate nuove luci a led, alla Muttoni, dove ci sarà il rifacimento di una parte dei serramenti e Scamozzi e Trissino con la posa di nuovi serramenti. All’Ambrosoli saranno sostituiti infissi e controsoffitti mentre alla Calderari saranno rinnovati infissi e luci e realizzato un nuovo campo da basket e pallavolo.

Interventi già realizzati

Nei mesi scorsi sono stati realizzati interventi per la riduzione dei consumi energetici e il miglioramento della sicurezza in cinque scuole.

Si tratta degli asili nido Turra, dove è avvenuta la sostituzione di parte dei serramenti e delle luci, Ferrovieri, che ha visto il rinnovo di una parte dei serramenti, e San Lazzaro con l’installazione di nuovi serramenti e luci. Nelle scuole primarie De Amicis e Calderari, infine, sono state rifatte le centrali termiche.