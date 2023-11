Piazzetta San Giacomo, al gestore dell’Osteria Bertoliana la cura del verde

Il verde di piazzetta San Giacomo sarà curato dai gestori dell’Osteria Bertoliana che vi provvederanno a proprie spese. Il via libera della giunta comunale all’innovativo accordo tra pubblico e privato è stato presentato questa mattina dal sindaco Giacomo Possamai e dall’assessora allo sviluppo economico e al territorio Cristina Balbi, insieme a Daniele Renzi, titolare del locale.

«Grazie alla disponibilità dell’Osteria Bertoliana – ha detto il sindaco Giacomo Possamai – avviamo questa innovativa collaborazione che, generando anche un piccolo risparmio per le casse comunali, punta a tenere in ordine e quotidianamente presidiata questa centralissima piazzetta e la sua nuova area verde. Il nostro auspicio è replicare questo modello in molte altre realtà del territorio dove mantenere la città pulita e accogliente è di interesse sia pubblico che privato».

Il ristoratore si è infatti offerto di occuparsi della pulizia e della manutenzione ordinaria della piazzetta su cui si affaccia il plateatico del locale. Sarà suo compito assicurare lo sfalcio e verificare il corretto funzionamento irrigazione della nuova area verde, attività fino ad oggi affidate ad Amcps.

«È la prima volta – ha concluso l’assessora Cristina Balbi - che gli operatori economici, che già portano un grande contributo in termini di idee e iniziative per la vita della città, si mettono a disposizione per la cura dei suoi spazi. A fronte di questo servizio volto a garantire la godibilità della piazzetta, oltre che il suo presidio, il ristorante godrà di una riduzione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico».