Perdita d'acqua, intervento in corso Padova

È previsto per la serata di oggi, 21 settembre, a partire dalle 22 l’intervento d’urgenza di Viacqua tra corso Padova e viale Margherita a Vicenza per la riparazione di una consistente perdita lungo la rete di acquedotto che serve l’area. I lavori proseguiranno nel corso della notte per essere completati, secondo quanto stimato, entro le 5 di domani, venerdì 22 settembre, e arrecare così il minor disagio possibile alla viabilità di questo importante snodo viario del capoluogo.

La rottura è emersa nella serata di lunedì in seguito anche ad alcune segnalazioni di scantinati allagati. Nell’immediato Viacqua è intervenuta con il supporto dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale per circoscrivere l’area di intervento e mettere in sicurezza la rete idrica. Fatte tutte le verifiche del caso è stato così approntato l’intervento d’urgenza che comporterà uno scavo per raggiungere la condotta danneggiata e ripararla.

Per eseguire l’intervento in sicurezza e per la sola durata dei lavori, cioè tra le 22 di oggi giovedì 21 settembre e le 5 di domani, venerdì 22 sarà chiuso il tratto di via Legione Gallieno allo sbocco su Corso Padova, procedendo a segnalare le opportune deviazioni del traffico.

In particolare, per chi arriva da via Legione Gallieno si potrà svoltare su via San Domenico o via Carpioni. All’altezza dell’incrocio con via Formenton verrà comunque posizionato un cartello di avviso di strada chiusa.

Lungo viale Margherita, invece, scatterà l'obbligo provvisorio di svolta a destra o a sinistra verso Ponte degli Angeli per garantire un'adeguata alternativa per i mezzi che viaggiano in direzione dell'ospedale.