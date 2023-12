Per viale Trento un progetto di riqualificazione complessiva da 300 mila euro

Un progetto organico che punta alla riqualificazione di tutto l’asse viario di viale Trento è stato presentato questa mattina dall’assessore alla mobilità, trasporti e infrastrutture Cristiano Spiller.

«Viale Trento – ha detto l’assessore Cristiano Spiller – è uno dei principali assi viari della città, storico collegamento verso nord, con una ciclabile molto utilizzata dai residenti e dagli studenti. Con un investimento complessivo di 300 mila euro provenienti da fondi per l’abbattimento delle barriere architettoniche su marciapiedi e fermate del tpl e per la riqualificazione degli assi stradali, abbiamo previsto interventi di messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali e la riqualificazione delle sezioni della strada, dei marciapiedi e della ciclabile, in particoalre nel punto critico dell’Oratorio di San Pietro d'Alcantara, davanti alle Missioni Estere. Particolare attenzione abbiamo inoltre riservato al progressivo abbattimento delle barriere architettoniche alle fermate del trasporto pubblico, lungo un itinerario che, in proiezione, andrà ad ospitare una linea della rete Brt. L'intervento si pone in continuità con i lavori che negli anni scorsi hanno interessato strada Pasubio».

Il progetto esecutivo approvato dalla giunta comunale prevede innanzitutto l’allargamento della sezione della pista ciclabile sul fronte dell'Istituto Missioni Estere. Questo tratto, di circa 80 metri, rappresenta da sempre un "punto nero" della rete ciclabile cittadina, con una sezione ridotta e non adeguatamente protetta rispetto alla sede carrabile.

Saranno eseguitiil tombinamento del residuo tratto a cielo aperto della Roggia Seriola, con una sezione ciclabile portata a 2,75 metri, e la creazione di un cordolo largo 50 centimetri per la separazione dalla corsia di marcia veicolare. Resterà un tratto a sezione ridotta di circa 10 metri sul solo fronte dell’oratorio di San Pietro d'Alcantara, antica chiesa dominicale del 1669 appartenente a villa Ferramosca, poi Trento e Bertolini, ora sede dell'Istituto Saveriano delle Missioni Estere. I

l tombinamento, che consentirà oltre all'allargamento della ciclabile anche la creazione di un'ampia aiuola, ha visto il coinvolgimento ed il parere favorevole del Consorzio di Bonifica e la volontaria cessione da parte del Fondo Immobiliare proprietario dell'edificio "ex scuola Baronio" di una piccola porzione proprietà privata.

Saranno inoltre messi in sicurezza due attraversamenti pedonali esistenti, con illuminazione zenitale, portale di segnaletica luminosa e fondo ad alta rifrangenza.

Con le medesime caratteristiche sarà creato un nuovo attraversamento pedonale all’altezza del civico 296, oggetto di specifiche richieste della cittadinanza.

E’ previsto anche il riordino della sosta e la riqualificazione della fermata del Tpl davanti a al civico 200: l'area, esterna alla sede carrabile, si presenta come vecchio tracciato della strada ed è spontaneamente organizzata a sosta. L'intervento vede il riordino degli stalli, mantenendo la medesima capacità, e l'abbattimento delle barriere architettoniche alla fermata. Quest'ultima verrà collegata al marciapiede esistente, sul lato dei civici pari, e sarà rialzata in modo tale da consentire il cosiddetto incarrozzamento piano sui mezzi del trasporto pubblico. Completeranno l’intervento una pensilina per l'attesa del bus e il percorso podotattile, con il mantenimento degli alberi e la tracciatura di stalli disabili quanto più prossimi alla fermata.

Infine, sarà eseguita la manutenzione straordinaria della pavimentazione sui tratti maggiormente ammalorati di viale Trento.