Un albero piantato per ogni collaboratore, la pasticceria Filippi punta ad futuro più green

Un piccolo gesto per un mondo più verde: la Pasticceria Filippi di Zanè ha deciso di piantare e regalare un albero per il compleanno di ognuno dei suoi dipendenti. Un’iniziativa sostenibile che è possibile grazie a Treedom, B Corp che pianta e coltiva alberi nel mondo e permette di seguirne online la crescita fornendo occasioni di integrazione al reddito per i contadini che li piantano e accudiscono.

Un modo coinvolgente e costruttivo per festeggiare, ricevere gli auguri di persona e scoprire che dietro a un regalo c’è un progetto benefico. “Sappiamo bene che questi alberi non cambieranno le sorti del pianeta – commenta Andrea Filippi, uno dei titolari della pasticceria – ma crediamo da sempre che ognuno possa fare la sua parte per la salvaguardia dell’ambiente. Siamo profondamente legati alla natura e cerchiamo di pensare sempre a come tutelarla nel nostro piccolo, sperando di coinvolgere più persone possibili, a partire dai nostri collaboratori”.

L’iniziativa di Andrea e Lorenzo Filippi è infatti un nuovo gesto che si aggiunge all’impegno costante per la salvaguardia dell’ambiente e il benessere aziendale. Da anni sono alla ricerca costante di metodologie sostenibili dal punto di vista ambientale ed economico e dal 2016 la pasticceria è diventata una B Corp (www.societabenefit.net), integrando in azienda strategie e programmi allo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sulla biosfera.

Per tutti i collaboratori, la Pasticceria Filippi ha organizzato negli anni delle giornate dedicate alla salute in un centro medico della zona e ogni anno prevede un bonus nascita per ogni dipendente che diventa genitore. Si impegna, inoltre, a offrire opportunità di reddito, sviluppo e crescita personale a chi ne ha maggiormente bisogno. Un’attenzione a tuttotondo, che va dalla selezione delle materie prime, che sono di origine naturale e provenienti da filiere sostenibili, fino agli impianti aziendali dove tutto il laboratorio è certificato LEED, il più alto standard americano di green-building: illuminazione a LED intelligente, climatizzazione ottimale dei locali grazie a macchine in classe energetica elevata e sistemi di risparmio d’acqua.

L’azienda è inoltre dotata di pannelli fotovoltaici che la rendono autonoma al 67% dal punto di vista della produzione di energia elettrica, la quota mancante viene acquistata solo da fonti rinnovabili certificate. La Pasticceria Filippi punta anche a compensare appieno l’emissione di CO2 e sta impostando un progetto per raggiungere questo obiettivo nel prossimo futuro, magari proprio grazie a Treedom. Attualmente Treedom ha piantato più di due milioni di alberi in 17 Paesi, compensando più di 600 milioni di chili di CO2.