Passaporti, cambio di rotta: “Procedure più veloci”

A partire dall’ 11 marzo 2024, anche presso la Questura di Vicenza sono cambiate le procedure per ottenere il passaporto.

Negli ultimi mesi erano stati riscontrati da parte degli utenti vari problemi nella procedura di prenotazione,in quanto il portale dedicato dava la possibilità di prenotare pochissimi posti ogni giorno, a fronte di una domanda di passaporti in crescita esponenziale.

Al fine di superare queste criticità e permettere ad ogni cittadino di ottenere il documento, la Questura di Vicenza è stata individuata tra gli Uffici pilota della nuova procedura.

Per accedere al servizio e prenotare un appuntamento tramite l’Agenda online occorre connettersi al seguente indirizzo:https://www.passaportonline.poliziadistato.it, accedendo con SPID o C.I.E.

Il servizio di prenotazione online è utilizzabile ogni giorno a qualsiasi ora.

Qualora sia necessario ottenere il passaporto entro30 giorni e non ci fossero date che soddisfino l’esigenza negli appuntamenti ordinari, è possibile prenotarne uno nella sezione “prioritari”.

Questa procedura è riservata ai soli residenti della Provincia di Vicenza e l’urgenza di ottenere il passaporto entro 30 giorni dovrà essere documentata all’atto della presentazione dell’istanza pena la mancata accettazione della stessa.

Il sistema rende visibili nuove prenotazioni in ogni giorno lavorativo.

Nel caso in cui vi sia la necessità di partire entro 15 giorni, dopo aver scaricato l’apposita autocertificazione, ci si potrà presentare in Questura secondo le modalità indicate sempre nel portale passaportionline.

Tutte le informazioni relative alla documentazione necessaria sono reperibili presso la paginahttps://www.poliziadistato.it/articolo/il-rilascio.

Si rammenta che, all’atto della presentazione dell’istanza, occorrerà esibire un documento di riconoscimento valido e che, oltre all'originale, è necessario fornire fotocopia di tale documento fronte e retro, nonché copia del codice fiscale.

Le fototessere devono essere identiche, recenti, frontali, a volto scoperto e con sfondo bianco ai sensi della normativa ICAO.

Il contrassegno telematico (marca da bollo), indicato nell'elenco della documentazione da fornire, si acquista presso le rivendite di valori bollati o tabaccai.

Il Questore di Vicenza Dario Sallustio ha provveduto ad implementare l’organico dell’Ufficio passaporti per fare fronte ai prossimi 22.860 appuntamenti richiesti in agenda ordinaria.

Ogni giorno a Vicenza vengono acquisite dalle 150 alle 180 istanze di passaporto. La raccomandazione ai cittadini è di venire a ritirare i documenti richiesti: ad oggi vi sono circa 1000 passaporti in giacenza, mai ritirati da coloro i quali li hanno richiesti. Appare pertanto opportuno sensibilizzare la cittadinanza a richiedere la procedura di urgenza solo in caso di reale necessità.